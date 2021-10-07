25-річна Jerry Heil зізналася, з ким готова втратити цноту

Jerry Heil прочитала жартівливий монолог про незайманість, маленькі груди і веганство / Фото: Скріншот з YouTube

Співачка Jerry Heil, яка стала першою українкою, що перемогла у відомому музичному онлайн-конкурсі, на сцені шоу Володимира Дантеса "Stand Up 380" прочитала жартівливий монолог, торкнувшись популярних тем про своє життя.

Jerry Heil вже кілька років є веганом. Мама співачки дуже переживала, як на таке рішення дочки відреагує тато-м'ясник.

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Я в якийсь день зважилася, і коли він про це дізнався, довго мовчав, вийшов на вулицю покурити, повернувся і каже: "Завтра я беру тебе за руку і ми йдемо до психолога". Я розумію, що для нього це серйозна травма. Людини, яка вбивала свиней на очах у своєї дитини, його можна зрозуміти. Мені здається, навіть якщо мій брат до нього підійде і скаже: "Тато, я гей", батько, напевно, відповість: "Серйозно? Сину, ти ч***аєшься з хлопчиками? Ну м'ясо хоч їси?" – сказала Jerry.

Jerry Heil / Фото: Скріншот з YouTube

Посміялася співачка і з того, що в неї маленькі груди.

Я, як веганка і сироїдка, можу на сто відсотків сказати, що від капусти груди не росте, від квасолі вони не ростуть, і від сочевиці теж. Найімовірніше, вони ростуть від м'яса (усміхається). Це просто моя карма за те, що я все дитинство бачила, як вбивають свиней, і нічого з цим не зробила. І раз ми випадково торкнулися теми моїх грудей... Мої груди можна тільки випадково зачепити, – розповіла артистка.

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У мене немає такого, що я чекаю якогось особливого принца. Я бережу себе для тієї людини, яка напише мені в Direct без помилок. У мене немає особливих загонів – до весілля або щось. Розумієте, потрібно вчасно. Я боюся, що затягну і в 40 років така: "Та скільки там залишилося, доношу", – сказала артистка.

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