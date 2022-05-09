4-річна донька Сергія Притули здивувала тата відповіддю на запитання про війну: "правильно виховуємо дітей"

Сергій Притула розповів, як його донька Соломія реагує на війну / Фото: instagram.com/siriy_ua

З перших днів повномасштабної війни Сергій Притула допомагає забезпечувати ЗСУ необхідною технікою та амуніцією. Днями він розповів про те, як упродовж війни змінилась його чотирирічна донька Соломія.

Моїй доньці цьогоріч виповниться п’ять. У неї така цікава натура. Вона й раніше мала шалену мовну стійкість: якщо малий (син Сергія Дмитро, – Ред.) може переходити з іншими дітьми на російську, то якісь дівчатка, з якими грається Соломійка, швидше перейдуть на українську, ніж вона на російську, – поділився Притула.

Притула з дітьми / Фото: instagram.com/siriy_ua

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Притула зізнається, що вони із донькою довго не бачилися. Але під час довгоочікуваої зустрічі, він помітив, що мультики, які Соломія раніше дивилася на планшеті російською, тепер передивляється лише українською.

Я поставив на паузу (мультики, Ред.), ми почали балакати, кажу: "Ти взагалі розумієш, що відбувається в країні?". А вона мені: "Так, на нас напала росія, росіяни – наші вороги, вони роблять біду", – розказав ведучий.

На думку Притули, така реакція свідчить про те, що його виховання спрямоване в правильне русло.

Якщо дитина вже в чотири роки розуміє такі речі, усвідомлює і починає правильно фільтрувати контент – це означає, що ми з дружиною правильно виховуємо дітей, – розповів Сергій в інтерв’ю програмі "Україна на зв’язку", повідомляє Новий канал.

Нагадаємо, разом з дружиною Катериною Сопельник Сергій Притула виховує двох доньок Соломію та Стефанію. Також у телеведучого є син Дмитро від першого шлюбу.

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Наприкінці січня Притула потішив шанувальників зворушливим фото з донькою Соломією.