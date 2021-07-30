48-річна Гайді Клум повністю оголила груди, позуючи для чоловіка на яхті (фото)

Німецька супермодель не соромиться показувати шанувальникам свої відверті фото. Цього разу зірка поділилася знімками, зробленими під час курорту

Хайді Клум позувала в бікіні і напівоголеною на пляжі / Фото: instagram.com/heidiklum

48-річна німецька телеведуча і супермодель Гайді Клум, яка раніше повністю оголилася для фото, відпочиває зі своїм чоловіком, 31-річним гітаристом Tokio Hotel Томом Каулітцем. Знаменитість позначила свою другу половинку на дуже ефектних кадрах: модель зняла верх від купальника, прикривши груди рукою.

Кадром модель поділилася у своєму Instagram-акаунті.

Ти викликав найбільшу усмішку на моєму обличчі, Том, – написала Хайді.

На іншому фото Гайді Клум красиво лежала на яхті, демонструючи струнку фігуру і загоряючи. Зірка знову позначила свого чоловіка на фото, тому швидше за все, що він зробив його.

Хайді Клум в купальнику загоряє на яхті / Фото: instagram.com/heidiklum

На Хайді була кумедна кепка з Lego на козирку.

Хайді Клум відпочиває на курорті / Фото: instagram.com/heidiklum

Дочка Хайді від її першого роману з бізнесменом Флавіо Бріаторе, Лені Клум теж була з ними на яхті. 17-річна дівчина сиділа в купальнику і розглядала берег в бінокль.

Дочка Хайді Клум, Хелен (Лені) Клум / Фото: instagram.com/leniklum

Що відомо про особисте життя Гайді Клум?

З 1997 по 2002 рік Гайді Клум була одружена зі стилістом Ріком Піпіном. Через пару років після розставання з ним Клум вийшла заміж за музиканта Сіла. Вони були разом з 2005 по 2012 роки. У пари в шлюбі народилося троє дітей: дочка Лу, сини Генрі і Йохан.

Старша дочка Гайді Клум, Хелен (Лені) народилася у 2004 році від бізнесмена Флавіо Бріаторе. З ним Хайді розлучилася ще коли була вагітною, а після цього і почала зустрічатися з Сілом. Він удочерив Хелен.

Після розлучення з Сіло у Гайді Клум було кілька романів, один з них – з охоронцем. У лютому 2019 року модель вийшла заміж за музиканта Тома Каулітца.

Дивіться відео про те, які купальники обирають українські знаменитості:

Раніше Гайді Клум без бюстгальтера влаштувала фотосесію на пляжі.