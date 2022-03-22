$50 тисяч за голову Чичеріної! У США дають винагороду за ліквідацію фанатки "русского міра"

За голову Юлії Чичеріної пообіцяли величезну нагороду / Фото: Instagram

Нещодавно рашистка Чичеріна зняла український прапор із будівлі міської ради в окупованому Енергодарі Запорізької області. Зробила вона це в присутності російських окупантів, які майже місяць розстрілюють мирних людей в Україні.

Такий ганебний вчинок артистки обурив Мережу. Прихильниці Путіна побажали довгих подорожей до пекла, спільного концерту з Кобзоном та іншого.

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А от український журналіст Сергій Іванов у Twitter повідомив, що за знищення прихильниці "русского міра" Юлії Чичеріної у США запропонували винагороду. Голову російської співачки оцінили у 50 тисяч доларів.

Мій каліфорнійський друг Зак пропонує $50 000 за голову чичеріної. Це без жартів. Не знаю, навіщо вона йому, але він попросив озвучити. Нормальні гроші, аби ніхто ніколи не чув її паскудного вереску, – зазначив Іванов.

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Нагадаємо, що Юлія Чичеріна у 2020 році отримала "паспорт ЛНР". Також вона незаконно відвідувала тимчасово окупований Крим і активно підтримує диктаторський режим Путіна. Недоспівачка неодноразово виступала на тимчасово окупованих територіях у Луганській та Донецькій областях та закликала до вбивства українців.

До слова, Юлію Чичеріну внесено до бази "Миротворця". Також проти неї в Україні порушено кримінальну справу.

Скріншот "Миротворець"

Раніше ми писали, що Лорак, Лободу, Баскова та інших артистів, які підтримали війну в Україні, хочуть позбавити українських нагород.

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