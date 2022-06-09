55-річна Сальма Гаєк засвітила свої принади в ефектному бікіні (фото)

Сальма Гаєк влаштувала танці на столі у бікіні

Сальма Гаєк, як і Кім Кетролл, не соромиться публікувати у Мережі відверті фото. Мало хто у 50+ наважується похизуватись кадрами у бікіні. Але зірка фільму "Бандитки" може собі це дозволити.

Днями кінозірка вчергове продемонструвала свою фігуру, опублікувавши фото в Instagram, де вона позує у роздільному фіолетовому купальнику.

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Кінозірка позує у купальнику

Сальму Гаєк зазнімкували на морській прогулянці, а саме – під час її танців на столі на яхті.

Акторка на яхті

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На одній зі світлин також засвітився чоловік акторки, французький мільярдер Франсуа-Анрі Піно.

Сальма та її чоловік

У свої 55 Сальма Гаєк виглядає приголомшливо, і це помітили її фоловери:

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Мій приклад для наслідування. Моє найбільше натхнення.

Завжди дуже красива.

Неймовірно красива.

Супержінка.

Мега гаряче!

Скріншот Instagram

Секрет Сальми простий – вона регулярно слідкує за своїм харчуванням, а також займається спортом. Окрім того, зірка підтримує форму за допомогою йоги та силових вправ.

Що відомо про чоловіка акторки

59-річний Франсуа-Анрі Піно – один з найбагатших людей Франції. Його сім'я володіє цілою модною імперією, до якої входять, зокрема Yves Saint Laurent, Gucci.

У березні 2007 року Сальма Гаєк повідомила про заручини з французьким мільярдером. Того ж року у пари народилася донька, яку назвали Валентина. Акторка народила у 41 рік.

Сальма з чоловіком та донькою / Фото: Getty Images

Нагадаємо, торік Сальма Гаєк з'явилася разом зі своєю дочкою на червоній доріжці у Лондоні. Тоді вся увага була прикута до 14-річної Валентини.