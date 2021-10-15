А де ж сестра? Ольга Сумська з сім'єю і без Наталії привітала з 88-річчям маму (фото)

Ольга Сумська з сім'єю привітали маму з 88-річчям / Фото: instagram.com/olgasumska

Напередодні Ганні Іванівні виповнилося 88 років. Ольга Сумська разом із чоловіком та доньками приїхала до мами, привітати її з днем народження.

У своєму Instagram-профілі артистка поділилася серією фото, на яких вона зображена разом з сім'єю.

Реклама

Найщасливіші миті життя… Святкування 88-річчя нашої мамочки,Ганни Іванівни!Многая Літа,рідненька!Моя душа,мій всесвіт! Родина в обіймах любові, – написала Ольга Сумська.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

Реклама

У коментарях до посту Сумської користувачі почали вітати зіркову маму з днем народження і бажати їй багато років життя. А хтось поцікавився, чому на святі відсутня старша сестра Ольги – Наталя Сумська.

"А де ж ваша старша сестра, чому її немає"

Реклама

Скріншот: instagram.com/olgasumska

"Чому без Наталки?"

"Щирі вітання. Тільки Наталі не вистачає в сімейному колі"

Скріншот: instagram.com/olgasumska

Між Ольгою та Наталею Сумськими давно вже натягнуті стосунки. Раніше цього року Наталя зізналася, що за своєю сестрою вона стежить не вживу, а найчастіше завдяки соцмережам.

Вона також висловилася проти виставлення свого життя напоказ в Мережі, як це робить Ольга.

Остання ж вважає, що вони зі старшою сестрою дуже різні за характером – Наталія закритіша, "у неї своє життя, свій простір".

Чому Наталя Сумська не спілкується з сестрою – дивіться в інтерв'ю:

Ще новини на тему: