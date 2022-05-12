Адель поділилася рідкісними фото із бойфрендом на честь роковин стсунків

/ Фото: Getty Images,

Схоже, що криза в особистому житті, через яку Адель скасовувала концерти та влаштовувала істерики, все ж таки минув. Співачка зворушила фанатів новою серією знімків із бойфрендом Річем Полом.

З нагоди річниці стосунків у своєму Instagram Адель поділилася рідкісними кадрами із коханим. На них співачка та баскетбольний агент, здається, безмірно щасливі та закохані.

Реклама

Адель з бойфрендом Річем Полом

Час летить, – лаконічно підписала фото виконавиця.

Адель та Річ Пол відзначили річницю відносин

Дивлячись на милі фотографії пари, і не скажеш, що зовсім недавно ходили чутки про їхній розрив. Інсайдери повідомляли, що відносини Адель та Річа перебувають на межі і пара постійно свариться. Сварки в особистому житті ледь не коштували Адель кар'єри, адже часті скасування концертів та істерики на шоу ні команді, ні фанатами не до вподоби.

Реклама

Роман співачки Адель та спортивного агента Річа Пола розпочався минулого року. Тоді виконавиця лише пережила розлучення з першим чоловіком Саймоном Конеккі. Про відносини Адель з новим бойфрендом пара офіційно заявила у вересні 2021 року.

Адель і Річ Пол

Нагадаємо, що раніше шанувальникам довелося червоніти за Адель – п'яна поп-діва станцювала "стриптиз" у гей-клубі та потрапила у скандал.