Актор Олексій Яровенко розповів, чому не любить соцмережі та у яких випадках готовий "пробивати стіни"

Олексій Яровенко / Фото: facebook.com
Незважаючи на те, що Олексій Яровенко публічна особа увагу в соціальних мережах він не любить, тому дуже рідко виставляєте фото в Instagram:
Я розумію, що це дуже дієвий інструмент для актора, але ще на шляху до того, щоб освоїти його. Соцмережі – не в пріоритеті. І мені подобаються фото, завдяки яким відчуваєш образ персонажа – вони є. А так щоб виставляти не лише робочі знімки, а й показувати особисте життя, у цьому плані я досить консервативний, – усміхаючись каже актор.
Герой Олексія у серіалі "Місце під сонцем" намагається всіляко привернути до себе увагу батька. На думку Яровенка, це наслідки негативних моментів з дитинства:
Ми підсвідомо намагаємося позбутися проблем через ролі та своїх персонажів. Я займаюся цією професією, бо вони в мене теж є – відчуваю, з чим мені треба розібратися, – розповідає актор.
Крім гри в кіно та театрі, у Олексія є ще одна пристрасть – спорт. Але під час карантину займатись було проблематично:
Було закрито не лише спортзали, а й деякі майданчики на вулиці. Доводилося шукати інші варіанти. Наприклад, займатися на турніках біля будинку. До того ж я з дитинства люблю футбол, тож із задоволенням граю у футбольному клубі зірок естради та кіно "Маестро", – ділиться Яровенко.
Нині режисери самі йому пропонують ролі у проектах, але так було не завжди. Іноді, щоб отримати роботу, йому доводилося підключати наполегливість:
Потрібно було всім доводити, що ти справді на своєму місці і готовий робити все необхідне та рости над собою. Та що там говорити, часом потрібно не те що стукати у двері, а пробивати стіни! – згадує Олексій.
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