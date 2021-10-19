Актор Євген Олійник розповів про безгрошів'я і втрату батька: Лікарі сказали, що він проживе пару місяців

Євген Олейник декілька років досягав акторського успіху / Фото: Эксклюзив "Зіркового шляху"

Стати актором – була велика мрія Євгена Олійника. Але проти цього протестувала вся сім'я. Батьки хотіли, щоб їхній єдиний син опанував якусь іншу професію. Хоча Євген отримав дипломи інженера і юриста, думки про кіно не давали спокою. У 27 років він прийняв відчайдушне рішення і вступив до театрального коледжу в Дніпрі.

Коли я прийшов і сказав: "Ну, я ось вступив до театрального", батько на мене так подивився: "Ти отримав нормальну професію і вирішив бути блазнем, так?" Але я все-одно поїхав вчитися, – розповідає Олійник в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

Незважаючи на розбіжності в поглядах, батько був особливою людиною для Євгена.

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У 30 років він отримав удар ножем в шию та потрапив до реанімації. Лікарі сказали, що він проживе максимум пару місяців, тому що перерізане нервове закінчення. І треба чекати, поки його поховають. Тато з цим не погодився – він вижив, – згадує Євген.

Також батько прищепив йому любов до боксу, хоча спочатку був проти такого заняття сина. Згодом спортивні навички неабияк допомогли Євгену в акторстві.

Захоплення боксом допомогло Євгену в акторстві / Фото: Эксклюзив "Зіркового шляху"

У театральному коледжі актор сповна відчув усі труднощі студентського побуту – голодного і холодного.

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Я просто недоїдав. Зовсім грошей не було. Але це дало прекрасний стимул вчитися. Тому що коли у тебе немає грошей на побачення, на кіно, дискотеки, що ти робиш? Ти вчишся, тому що сидиш в гуртожитку, – розповідає актор.

На третьому курсі Євгена помітив художній керівник Дніпродзержинської театру і запросив на роботу.

Театр – це безгрошів'я. Я чому не заводив сім'ю – тому що я бачив це життя від зарплати до зарплати. Думав, у кого перепозичити, – зізнається Олійник.

У той час актор не нехтував підробітками: був аніматором, ведучим свят і охоронцем в нічних клубах.

Творчий шлях Євген починав з театру / Фото: Эксклюзив "Зіркового шляху"

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Нарешті знайшлася робота в спектаклі і з'явилися перші акторські гроші. Але це тривало недовго: через розбіжності з колективом Євгена звільнили, коли у нього залишалося на життя 2000 гривень. Актор змушений був знімати хостел, щоб не жити на вулиці:

Це був повний треш. Двох хлопців вбили там в різний час. Я з викруткою спав. Купа людей кримінальної зовнішності, по очах видно, що задуми у них погані, – ділиться актор.

Але Євген продовжував ходити на кастинги. Отримавши перші нормальні ролі в серіалах "Співачка" і "Формула щастя" Олійник нарешті зміг вибратися з бандитського хостела.

Актор Євген Олійник / Фото: Эксклюзив "Зіркового шляху"

Що стосується особистого життя актора, то одружуватися він не поспішає, а службові романи тепер табу. Адже рік тому Євген опублікував пост в Facebook про його стосунки з Анфісою Чеховою. Актор натякнув на коханця, який нібито був у актриси під час їх відносин. Але зараз коментувати цю ситуацію Олійник відмовляється.

Після успіху сина сім'я Євгена змінила свою думку про його професію: мама, перервавши довге мовчання, почала спілкуватися з ним. А ось батькові актора не судилося спостерігати за творчим злетом сина:

Два роки тому тато помер. На щастя легко і швидко. Хороші люди так і повинні вмирати. Не люблю про це. Важкий цей час – ти мовчиш в основному. А я завжди знав, що близькі люди йдуть. Ми всі це знаємо. Але важко, – розповідає, витираючи сльози, Євген.

Дивіться повне інтерв'ю Євгена Олійника в програмі "Зірковий шлях":

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