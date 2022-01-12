Актора серіалів Універ та Інтерни знайдено мертвим у власній квартирі в Москві

Олексія Гериловича знайшли мертвим 12 січня. / Фото: gerilovich.aleksei
Днем раніше стало відомо, що помер російський телеведучий Михайло Зеленський, а це з'явилась інформація про смерть ще однієї публічної особи – Олексія Гериловича, якого 12 січня знайшли мертвим у його московській квартирі.
Мертвого Олексія Гериловича знайшов його друг, який приїхав актора навідати. Чоловік виявив бездиханне тіло артиста на кухні, а під ним був пакет із ліками, повідомляє "СтарХит".
Ба більше, повідомляється, що рідні Гериловича кілька днів намагалися до нього додзвонитися, але той так і не виходив на зв'язок.
Наразі правоохоронні органи з'ясовують причини трагедії. Є припущення, що тут не обійшлося без криміналу, адже в квартирі зірки був перевернутий стіл.
Також розглядають варіант, що перед смертю артист вжив ліки, які знайшли поблизу його тіла на кухні.
Що відомо про Олексія Гериловича
У 1998 році артист закінчив Білоруську державну академію мистецтв. А через шість років він завершив навчання у школі акторської майстерності Юрія Гримова.
Олексій став відомий за епізодичними ролями – він зірав у понад 60 проєктах. Зокрема, йому діставалися ролі в "Універі", "Глухарі", "Домашньому арешті", "Інтернах", "Милодрамі", "Балаболі", "БУМЕРангу", "Адвокаті".
Останньою роботою Олексія Гериловича стала стірчка "18+", яка ще у виробництві. Зазначимо, що найчастіше актор знімався в детективних проєктах. Він грав бандитів, охоронців, ув'язнених. Такі образи йому діставалися через його спортивну статуру та брутальну харизму.
Окрім того, актор активно займався спортом та рідко скаржився на здоров'я. Відомо лише, що у 2021 році він перехворів на коронавірус.
У Instagram Герилович був не дуже активним та мав лише 411 підписника. Він публікував у соцмережі фото зі зйомок, тренувань, а також ділився архівними кадрами.
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