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Актори, які знялися у фільмі про війну на Донбасі, потрапили до чорного списку Мінкульту

Еліна Пелешенко
3 листопада, 15:11
Міністерство культури та інформаційної політики України оновило список осіб, які загрожують національній безпеці України

Актори, які знялися у фільмі «Сонцепек», потрапили до чорного списку Мінкульту / Фото: kino-teatr.ru

Нещодавно ми повідомляли, що співачці Пелагеї заборонили в'їзд в Україну на три роки – артистка відвідувала окупований Крим. Нині ж чорний список Мінкульту поповнився. Ще 32 актори визнали загрозою національній безпеці України.

Як пише "Українська правда" актори задіяні у пропагандистському фільмі "Сонцепек" ", який розповідає про початок війни на Донбасі у 2014 році.

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Кадр із фільму "Солнцепек" / Фото: kino-teatr.ru

У переліку Мінкульту виявились:

  • Павло Богомолов,
  • Ілля Власов,
  • Михайло Разінкін,
  • Анастасія Бакланова,
  • Роман Гусєв,
  • Костянтин Гапонов,
  • В'ячеслав Земляний,
  • Максим Шпаковський,
  • Андрій Фомін,
  • Ілля Домбровський,
  • Юрій Котов,
  • Людмила Яковлєва,
  • Ігор Лучихін,
  • Тетяна Бурнакіна,
  • Катерина Федченко,
  • Катерина Насонова,
  • Андрій Пензін,
  • Володимир Міллер,
  • Олександр Романов,
  • Усейн Дегерменджі,
  • Олександр Классен,
  • Андрій Скабар,
  • Сергій Воробйов,
  • Валентин Томусяк,
  • Олександр Загляєв,
  • Роман Никифоров,
  • Дмитро Чудін,
  • Олександр Лапшов,
  • Олександр Марушев,
  • Єгор Попов,
  • Євген Кузьмін,
  • Михайло Грищенко.

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