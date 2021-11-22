Акторка Ганна Саліванчук нарвалася на гостру критику у Мережі: "У спільний басейн із хворою дитиною?"

Фото акторки Ганни Саліванчук з Єгипту викликало скандал у соцмережах. / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук, з якою нещодавно розбиралася поліція після скандалу в літаку, похизувлась сімейними знімками з відпочинку у Єгипті. Однак через ці фото акторка опинилася в центрі скандалу. Річ у тім, що у маленького Микити виявили рідкісну вірусну інфекцію Коксакі, при якій не можна контактувати з людьми. Незважаючи на діагноз хлопчика, мама купала його у спільному басейні.

Найголовніше в житті – це сім'я! І коли твоя родина здорова. Цінуйте життя, кохайте одне одного, майте терпіння, тому що найскладніша робота у світі – це бути батьками! – прокоментувала Ганна світлину.

Ганна Саліванчук із дітьми в басейні. / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

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Ба більше, напередодні Саліванчук поскаржилася у Мережі, що через хворобу сина вона "не встигає виставити фото з курорту". Звісно ж, фоловерів обурило таке халатне ставлення зірки до здоров'я дітей.

Відзначимо, про захворювання дитина Анна повідомила прихильникам ще 16 листопада. Пацієнтам із таким вірусом не можна контактувати з людьми, оскільки він легко передається повітряно-крапельним шляхом.

Ганна Саліванчук із сином Микитою. / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

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Бідний мій Нікітос. Ну чому йому так не пощастило цього разу на морі? Ну чому він захворів на цю Коксакі? Для чого всі ці випробування мені й моїм дітям? – писала артистка.



Втім, через п'ять днів після такої звістки зіркова матуся показала однорічного Микиту та старшого Гліба у басейні, де вони перебували разом.

Олександр Божков із сином Глібом. / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Через це фото підписники написали обурені коментарі під постом артистки:

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У спільний басейн із дитиною, хворою на Коксакі...

Від Коксакі імунітету немає. У віці 3-6 років можна хворіти багаторазово. Карантин, зрозуміло має бути! Це ж "турецька вітрянка".

Коксакі є однією з основних причин виникнення асептичного менінгіту. А менінгіт серйозніша болячка! Здоров'я всім і розуму!

Може не треба дітей брати на такі курорти, де можна підчепити будь-що. Я розумію, що батькам хочеться, але все ж таки. Може треба почекати, поки малюки підростуть?

Фото: скріншот instagram/salivanchuk.anna

Що відомо про вірус

Коксакі – вірусна інфекція, яка поширюється на курорти Туреччини та Єгипту. Пацієнти скаржаться на високу температуру, сверблячу висипку на всьому тілі і в роті, а в деяких випадках – розлад шлунка. Найчастіше хворіють діти.

Через 2-10 днів після зараження з'являються ознаки хвороби: лихоманка, головний біль, діарея, нудота, висипання.

Для того, щоб уникнути зараження, насамперед необхідно стежити за гігієною. Відзначимо, що вакцини від вірусу немає. Це не потребує лікування, оскільки вірус має симптоматичний характер. Борються лише з проявами хвороби, до прикладу, з температурою вище 38.5.

Хто така Ганна Саліванчук

Із 2015 року Анна Саліванчук одружена із продюсером студії "Квартал 95" Олександром Божковим. Подружжя виховує двох синів Гліба та Микиту.

Ганна Саліванчук зі своїми синами. / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Акторка відома своєю участю у таких проєктах: "Свінгери" та "Одного разу під Полтавою".

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