Зірка "Гри престолів" закликає допомагати українцям фінансово: Понад мільйон людей покинули свої будинки

Актриса Софі Тернер закликає допомагати Україні / Фото: instagram.com/sophiet
Знаменита голлівудська актриса Софі Тернер, яку ви знаєте з ролі Санси в "Грі престолів", використала свій інстаграм на добру справу.
Вже 12-й день триває боротьба українців за виживання: російська армія, прикриваючись дикою риторикою про якийсь "порятунок", з особливою жорстокістю бомбить міста та села, знищуючи інфраструктуру, змушуючи людей кидати свої домівки.
Тим, хто потрапив у скрутне становище через російську агресію, і закликає допомагати акторка Софі Тернер. На своїй сторінці в інстаграм вона опублікувала посилання, куди її аудиторія – а це майже 15 мільйонів людей – можуть надіслати свої пожертви.
Понад мільйон людей залишили свої оселі в Україні. Їм потрібна їжа, вода, дах та медична допомога. DEC звернулася із закликом до негайних дій. Благодійні організації-члени @disastersemergencycommittee працюють в Україні та в прикордонних країнах, надаючи життєво важливу допомогу нужденним. Будь ласка, допоможіть. Пожертвуйте сьогодні за посиланням у моїй біографії #UkraineAppeal.
Таке послання залишила зірка у соцмережі.
І ми неймовірно вдячні Софі Тернер за її позицію та велике серце!
Також нагадаємо, що вже дуже багато західних зірок висловилися на підтримку України і допомагають матеріально.
- Крістен Стюарт на премії Spirit Awards підтримала Україну і разом із ведучими показала фак Путіну.
- Опра про українців: "Мужність українського народу запалила вогонь у людях у всьому світі".
- Супермодель Джіджі Хадід віддасть частину свого заробітку Україні.
- Британський актор Люк Еванс засудив архаїчну ідеологію Путіна.
- Міла Куніс разом з Ештоном Катчером збирають для України допомогу.
- Зірка "Володаря перснів " Елайджа Вуд висловився за підтримку Україні.
- Актриса Мілла Йовович емоційно про війну Росії проти України: "Мою країну та народ бомблять".
- Сімейство Кардаш'ян також звертає увагу миру на війну в Україні.
- Знаменита співачка Мадонна заявила, що Путін порушив усі наявні договори щодо прав людини.
- Культовий актор та політик Арнольд Шварценеггер виступив із словами, що він на боці українського народу.
- Легендарний режисер Девід Лінч особисто звернувся до Путіна з вимогою припинити війну.
- Меган Маркл та принц Гаррі звернулися до світових лідерів через Україну.
Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!
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