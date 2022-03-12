Алек Болдвін подав до суду на продюсерів фільму Іржа через смерть українки

Алек Болдуїн подав позов проти продюсерів фільму "Іржа" / Фото: YouTube

21 жовтня відомий актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчинс і поранив режисера Джоела Соуза. Це сталося під час репетиції сцени зі зброєю на знімальному майданчику фільму "Іржа".

В одному з інтерв'ю Болдвін зізнався, що не вважає себе винним у смерті Гатчинс, та незважаючи на це, родина вбитої українки подала на актора до суду.

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Зараз стало відомо, що Алек Болдвін подав позов у відповідь – він вимагає визнання того, що не несе відповідальності за смерть Галини Гатчинс.

Актор наполягає на тому, що за безпеку використання вогнепальної зброї відповідав не він, пише The New York Times.

Алек Болдвін не відчуває провини за смерть Галини Гатчінс / Фото: instagram.com/halynahutchins

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Нагадаємо, що в результаті пострілу Болдвіна постраждали двоє людей. Режисер картини Джоел Сауза був поранений у ключицю, а операторка Галина Гатчінс зазнала тяжкого поранення. Вона у критичному стані була доставлена до лікарні, де пізніше померла від отриманих поранень.

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