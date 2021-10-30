Олександра Яремчук про конкуренцію учасниць Міс Україна: Вони показали свою справжню суть

Олександра Яремчук розповіла про конкуренцію на "Міс Україна" / Фото: instagram.com/yaremchuuk/

Цьогоріч переможницею конкурсу "Міс Україна" стала 22-річна Олександра Яремчук. У ексклюзивне інтерв'ю дівчина розповіла нам про участь у конкурсі, підготовку до нього, перемогу тощо.

Під час участі у "Міс Україна-2021" Яремчук потоваришувала з деякими суперницями. З Мариною Литвин, Луїзою Філатовою та Марією Бобровою Олександра дуже добре спілкувалася у таборі учасниць.

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Власницею итулу "Міс Україна 2021" стала Олександра Яремчук / Фото: прес-служба

Проте вже під час конкурсу багато дівчат, за словами Яремчук, помітно змінилися у своєму ставленні одна до одної.

Ми всі були у добрих стосунках та підтримували одна одну. Але після конкурсу було багато дівчат, які показали свою справжню суть – як вони реагують на поразку та перемогу. Я вважаю що справжній друг проявляється не лише у біді, а й в перемогах. Багато було дівчат, які показали себе з неприємного боку, – зізналася Олександра.

Що відомо про Олександру Яремчук

Олександра Яремчук народилася у Вінницькій області. Нині дівчині 22 роки, вона живе у Києві.

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Олександра Яремчук / Фото: instagram.com/yaremchuuk/

Олександра закінчила Київський економічний університет за спеціальністю "Менеджмент бізнес-організації". "Міс Україна-2021" більше 10 років займалася танцями та не уявляє свого життя без спорту.

Олександра Яремчук стала "Міс Україна – 2021" / Фото: Instagram

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У грудні цього року Олександра Яремчук представить нашу країну на міжнародному конкурсі краси Miss World у Пуерто-Ріко.

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