Олексій Суханов став громадянином України: "Я чекав цього два роки!"

Олексій Суханов отримав громадянство України / Фото: instagram.com/suhanov.official

Олексій Сухавнов, який нещодавно відсвяткував свій день народження , поділився радісною звісткою – тепер він офіційно має українське громадянство

Своїми емоціями та всіма тонкощами отримання паспорта ведучий поділився в ексклюзивному коментарі сайту "Сегодня" .

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За словами Олексія Суханова, указ президента про присвоєння ведучому громадянству України було підписано ще два роки тому, але мав складнощі. Насамперед, ведучому необхідно було відмовитися від свого російського громадянства.

На жаль, із російською стороною це було дуже складно зробити і для людини із російським паспортом. Звичайно, це стосувалося політичних моментів. Моя імміграція в Україну була політичною, тому ці документи практично неможливо було отримати, – розповів провідний ток-шоу.

У своїй проблемі Олексій Суханов виявився не самотнім, адже змін в українському законодавстві та спрощення отримання громадянства чекали близько 200 осіб, серед яких були і воїни АТО.

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Я цекав цього два роки. Були моменти абсолютного відчаю, нерозуміння чому все так. Це було принизливо та образливо жити людині без документів та паспорта, людині без країни, за великим рахунком. Адже і в Росію не можна було в'їжджати, і тут ти залишався в душі українцем, а де-юре – людиною без громадянських прав, – поділився Олексій Суханов.

Олексій Суханов зізнається, що для нього було справою принципу здобути громадянство України та відстоювати інтереси цієї країни.

Віднімати територію, розв'язувати воїни – це злочинно, я ніколи не поділяв цю позицію. Коли трапилася анексія Криму та події на сході України, це тільки зміцнило моє переконання, що я зробив усе правильно, – розповів телеведучий.

Після довгих перипетій з отриманням паспорта та кількох років очікування Олексій Суханов зізнається, що нарешті відчув полегшення.

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