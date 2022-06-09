Олена Шоптенко зворушила знімком з підрослим сином: "Маленький справжній чоловік!" (фото)

Олена Шоптенко ніжно привітала сина з четвертим днем народження / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Олена Шоптенко не любить афішувати своє особисте життя. Однак танцюристка часто розповідає про виховання улюбленого сина Олексія. Раніше у інтерв'ю сайту "Сьогодні" хореограф розповідала, що обожнює проводити час з дитиною, особливо читати разом книжки.

Сьогодні Олексію виповнилось чотири роки. Тож Шоптенко вирішила привітати хлопчика, присвятивши йому зворушливий пост в Instagram. Також Олена показала тепле сімейне фото з сином.

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Хореограф з сином Олексієм / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Ти так подорослішав в свої 4 роки! Обійми твої вже і не дитячі, а такі турботливі та з розумінням. Ти маленький справжній чоловік! Так пишаюся тобою! З днем народження, мій любий сину! Миру тобі завжди, особливо в серці!, – побажала хореограф спадкоємцю.

Раніше, у День матері, Олена Шоптенко писала в Instagram, що під час повномасштабної війни, як ніколи гостро відчуває своє материнство.

Танцюристка розповіла про материнство під час війни / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

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Відчуваю, що зараз відповідальність за безпеку та психологічний стан сина є найбільшим двигуном та мотивацією особистої рівноваги. А іноді буває так важко, що ледве вдається стримуватися. Мій син на цьому тижні почав говорити мені: "Мама, я обіцяв зробити тебе щасливою, посміхнись". Я навіть не знаю звідки це взялося! А я завжди відповідаю йому: "Синку, я вже щаслива, тому що в мене є ти", – пояснювала танцюристка.

Нагадаємо, нещодавно телеведуча Ольга Фреймут вирішила поділитись рідкісним фото з шестирічним сином Валерієм.