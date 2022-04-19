Аліна Гросу вперше за довгий час опубликувала кадри з мамою та молодшим братом

Аліна Гросу показала маму та молодшого брата / Фото: instagram.com/alina_grosu
З перших днів війни Аліна Гросу приєдналася до волонтерів у Чернівцях. Співачка готувала для українців переселенців. Тепер артистка вирішила показати, як закуповується продуктами, щоб відправити їх за певними адресами. Гросу вирушила за покупками разом із мамою та молодшим братом.
Нагадаємо, 2017 року в Аліни народився молодший братик, якого назвали на честь отця Михайлом. Артистка рідко публікує сімейні фото у себе на Instagram.
До слова, раніше Гросу часто ділилася знімками зі своїми бойфрендом російським актором Романом Полянським. Але обранець співачки досі не прокоментував війну в Україні. Нещодавно Наталка Денисенко звернулася до Полянського та попросила його озвучити позицію але він, як і раніше, мовчить.
Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!