Гросу розчулила Мережу фото з Полянським в дельфінарії: Красива пара

Аліна Гросу поділилася фото з відпочинку з Романом Полянським / Фото: instagram.com/alina_grosu
Аліна Гросу разом з мамою, татом, молодшим братом Михайлом і бойфрендом, актором Романом Полянським вирушили на відпочинок до Одеси. Співачка більше не приховує свої ділиться з актором і з задоволенням ділиться спільними фото з коханим.
Пара відвідала дельфінарій, де поплавала з дельфінами. Фото Аліна опублікувала в Instagram.
Дякую за неймовірні емоції улюбленим дельфінам. Ми з сім'єю щасливі до неможливості і хоч батьки з Мишком віддали перевагу тільки спостерігати, гладити дельфінів і дивитися вечірнє шоу – це найкращий початок татового дня народження, – підписала знімки Аліна.
Аліна Гросу опублікувала нові фото з Романом Полянським / Фото: instagram.com/alina_grosu
Аліна Гросу та Роман Полянський на відпочинку в Одесі / Фото: instagram.com/alina_grosu
Аліна Гросу поділилася фото з спільного відпочинку з Романом Полянським / Фото: instagram.com/alina_grosu
У коментарях багато зазначила, що Аліна і Роман чудово дивляться разом.
- "Які ви милашки"
- "Дуже гарні"
- "Дуже рада, що ви разом"
- "Дуже позитивні фоточки"
- "Красива пара"
Про новий роман Аліни Гросу заговорили ще на початку цього року , Коли співачка почала постити фото з Романом Полянським. Виконавиця деякий час не підтверджувала, що у неї романтичні стосунки з актором, але в інтерв'ю говорила, що "і так все зрозуміло".
Аліна Гросу та Роман Полянський дали інтервю програмі "Зірковий шлях":
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