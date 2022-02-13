Alina Pash про скандал на Нацвідборі: "Не шукайте в мені відьму"

У соцмережах сперечаються про перемогу Alina Pash у Нацвідборі / Фото: instagram.com/alinapash
Вчорашній фінал Нацвідбору на "Євробачення-2022" завершився скандалом – організаторів відбору звинуватили у фальсифікації голосування, а на переможницю обрушився хейт за її поїздки до Росії.
Ще до фінального концерту з'явилася інформація, що рішення про перемогу Alina Pash вже ухвалено, хоча сама виконавиця у відповідь на ці чутки казала, що її хочуть "злити".
Проте з результатом 15 балів Аліна Паш стала переможницею Національного відбору. Вона вирушить у Турін на "Євробачення-2022".
У своєму Instagram-профілі співачка опублікувала пост, відповівши на звинувачення щодо її поїздок до РФ та окупованого Криму.
Все те, що бушує зараз довкола Національного відбору відкоментую так: ви мені не вороги, так само як і я вам. В такий час нам потрібно єднатись, а не шукати у мені злу відьму, – написала Alina Pash.
Вона додала, що на всі питання щодо виступів та подорожей до країни агресора, вона вже відповіла у багатьох інтерв'ю.
Не вірте жовтій пресі, яка розповсюджує про мене недостовірну інформацію. Я про Україну, я за Україну, я частина України, – підсумувала Паш.
Реакція Мережі
Як у будь-якому конфлікті, сторони мають підтримку і мають хейтерів. У коментарях багато хто вітає Alina Pash і бажає їй перемоги.
- "З радістю чекатиму на Євробачення!"
- "Найкраща"
- "Успіхів в Італії"
- "Гідна!"
А інші вважають, що Аліна має віддати перемогу своїм конкурентам – Kalush Orchestra:
- "Віддай перемогу Калушу, ти не заслужила її"
- "Ганьба!"
- "Калуш найкращий"
KALUSH звинуватили Cуспільне у фальшуванні балів Нацвідбору і хочуть звернутися до суду.