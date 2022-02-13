Alina Pash показала документи про легальний перетин кордону з Кримом (фото)

Суспільне показало документи про легальне перетинання Аліною Паш кордону з Кримом / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Суспільне, після низки звинувачень у невідповідності учасниці Alina Pash вимогам Нацвідбору на "Євробачення-2022", звернулося до виконавиці з проханням надати документи щодо легального перетину кордону з Кримом із боку України.

Нагадаємо, що Аліна Паш їздила до Криму у 2015 році. Вона також відвідувала Москву та фотографувалася на тлі Кремля.

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Згідно з наданими паперами, опублікованими в Instagram-профілі suspilne.eurovision, організатори Нацвідбору на "Євробачення-2022" констатують відсутність порушень під час перетину кордону Аліною Паш.

Суспільний мовник займає патріотичну позицію та завжди принциповий щодо неприпустимості співпраці із РФ, країною-агресором. Виявлення порушень умов участі у Нацвідборі вже ставало причиною відсторонення учасників, і тут не могло бути винятків. Правила однакові для всіх і залишаються незмінними, – йдеться у заяві.

Документ від Державної прикордонної служби Украиїни / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

У документі, наданому Державною прикордонною службою України, повідомляється, що Аліна Паш перетинала кордон України через КПВВ Чаплинка 11 та 13 серпня 2015 року.

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Аліна Паш у базі "Миротворця" / Фото: myrotvorets

Нагадаємо, що Alina Pash внесли до бази Миротворця ще у 2019 році. На сайті Паш приписують "участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками".

Ігор Кондратюк обурений тим, що Аліну Паш допустили до участі у Нацвідборі, незважаючи на відвідування окупованого Криму та Російської Федерації – коментар продюсера.

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