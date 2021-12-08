Alyona alyona розповіла, як почала зустрічатися зі своїм бойфрендом: Це було дуже несподівано!

Виконавиця не очікувала, що її обранець виявиться таким романтичним / Фото: facebook.com/alyona.alyona.official

Alyona alyona часто ділиться зі своїми шанувальниками різними історіями з особистого життя. Незважаючи на таку відвертість, особистість свого коханого вона все одно приховує. Але фанати вже давно визначили з ким зустрічається реперша. Її обранцем виявився молодий тик-токер із нікнеймом Йоксден, якого вона називає просто Денисом.

Пара у відносинах уже майже рік, адже, за словами артистки, він запропонував їй бути разом на минулий День усіх закоханих.

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Це було дуже романтично. Тому що я прокинулася вранці, і в мене стояла м'яка іграшка та величезний Kinder Surprise. Я півдня його не чіпала, не їла, і після обіду вирішила розколупати. Всередині виявилася наша спільна фотографія. Вона була відфотошоплена і там був підпис: "Будь моєю". Було приємно й несподівано, що мій Денис, як виявилось, великий романтик, – згадує виконавиця.

Alyona alyona приховує обличчя свого хлопця / Фото: facebook.com/alyona.alyona.official

Крім шоколадних ласощів, у романтичному наборі бойфренда також були її улюблені жуйки "Love is", серця та ручка у формі зайчика. Це дуже зворушило Alyona alyona і вона, звичайно ж, погодилася зустрічатися.

Що відомо про обранця Alyona alyona?

Денис публікує у TikTok провокаційні смішні ролики. Також він працює у компанії одного з інтернет-провайдерів. З нею він познайомився на заході команди лейбла ENKO. Як зізналася сама артистка, вона особисто запросила Дениса до своєї команди, а потім між ними зародився роман.

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