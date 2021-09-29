alyona alyona "засвітилася" зі своїм таємничим бойфрендом на заході (фото)

alyona alyona і тік-токер Денис / Фото: Скріншот з YouTube

Після того як alyona alyona розсекретила, що її бойфренда звуть Денис, шанувальники були майже впевнені, що це молодий тік-токер з ніком Йоксден. Буквально вчора реперка відвідала церемонію National Bloggers Awards, де з'явилася ні з ким іншим, як зі своїм коханим. Парочку зняли на відео.

У коментарі ЖВЛ alyona alyona розповіла про деталі спільного життя з Денисом. Закохані лише нещодавно з'їхалися, але, за словами реперки, вже є складнощі.

Це таке болюче питання. Мені він дуже подобається, і я вирішила жити на його території. Але це мій перший досвід, тому що раніше всі жили у мене... Територія невелика... Складно для мене, складно. Можливо потрібно спуститися трошки нижче, щоб потім піднятися ще вище. Подивимося, що буде далі, – сказала артистка.

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alyona alyona вийшла в світ з бойфрендом / Фото: Скріншот з YouTube

Раніше стало відомо, що під ніком Yoxden хлопець alyona alyona публікує в TikTok провокаційні смішні ролики. Також Денис працює в компанії одного з інтернет-провайдерів. З реперкою він познайомився на одному із заходів команди лейбла ENKO. Як зізналася сама артистка, вона запросила Дениса до своєї команди, щоб він допомагав генерувати ідеї для нових треків. Судячи з усього, роман між ними почався не одразу. Як зазначала сама реперка, їх з Денисом об'єднало кавування.

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