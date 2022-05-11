Амадор Лопес з мамою провели три тижні під бомбардуваннями

Амадор Лопес з мамою ховався від російських бомбардувань / Фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos

Амадор Лопес, який тепер є повноправним громадянином України, на власні очі побачив весь жах війни.

В інтерв'ю Зірковому шляху він розповів, що перед війною до нього з Венесуели приїхала мама. Коли Росія напала на Україну, актор хотів відправити її за кордон, але не зміг.

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Я хотів, щоб вона виїхала звідси. Я дуже хвилювався, що з нею робити. Тому що у Венесуелі також війна, це дуже небезпечно для неї. Тоді я поїхав до моєї подруги, що живе неподалік Києва. Але, як виявилось, це був не дуже правильний вибір, бо це Макарівський район. І 3 тижні ми все бачили, відчували, – розповів хореограф.

Після пережитого кошмару танцюрист вирушив на захід України, де його друзі мали допомогти мамі виїхати до Польщі.

Коли ми приїхали туди, вона сказала: "Я без тебе нікуди не поїду. Я теж українка, я також буду з тобою". І це для мене дуже важливо було, вона підтримала мій вибір, що я українець, що я хочу бути тут", – каже Амадор Лопес журналістам каналу "Україна".

Наразі співак допомагає нашим дітям, у яких окупанти вкрали дитинство. Лопес влаштовує карнавал та проводить серію майстер-класів для дітей-переселенців по всій Україні. Також артист займається збиранням коштів для ЗСУ. Але кілька тижнів біля Макарова, гарячої точки, згадує з жахом.

Я дуже хвилювався за маму. Я тримав це в собі, бо не хотів, щоб мама хвилювалася. Мама плакала, попри те, що вона дуже сильна жінка, я розумів, що їй дуже страшно. Ми бачили, відчували все і не розуміли, коли бомба впаде на будинок. Тому що з кожним днем ​​все ставало лише гірше. Будинок трясло повністю. Там у нас не було бомбосховища, підвалу, нічого. Дуже важко було, – ділиться співак.

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Попри всі складнощі хореограф пишається, що сьогодні може називати себе українцем.

Я зараз, як ніколи, дуже пишаюся, що я українець, що я частина цього великого народу, великої держави, яка об'єднається як сильна духом, яка переможе обов'язково, – каже журналістам каналу "Україна" Амадор Лопес.

Нагадаємо, з середини березня "Зірковий шлях" почав виходити в адаптованому до реалій війни спецформаті на YouTube-каналі, а у квітні прем'єрні випуски програми разом з іншими улюбленими проєктами та серіалами каналу "Україна" повернулися в ефір на каналі "ІндигоTV".

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