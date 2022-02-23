Американське видання повідомило про смерть Єлизавети II

Американське видання поширило фейк про смерть королеви Британії / Фото: REUTERS
У публікації видання посилалося на джерела, наближені до королівської сім'ї.
Вона мала прийти на весілля редактора британського журналу Vogue Едварда Еннінфула, але була знайдена мертвою.
Британський журналіст Рікардо Брукс у Twitter спростував новину.
ВВС повідомить про це першою, як тільки її особистий секретар поінформує прем'єр-міністра. Існує ретельно розроблений план щодо оголошення її смерті.
Зі свого боку, головний редактор видання Hollywood Unlocked Джейсон Лі продовжує наполягати, що новина про смерть королеви не чутки.
Ми не публікуємо брехню, і я завжди ручаюся за свої джерела. Чекаємо на офіційне оголошення з палацу.
Нагадаємо, у ЗМІ не перший день обговорюють стан здоров'я королеви. Нещодавно Єлизавета II заразилася коронавірусом. Як повідомляють представник Букінгемського палацу, хвороба протікає у легкій формі. Раніше королева розповіла про проблеми з ногами.
Додамо, Єлизавета II найдовше править і є найстаршим монархом Британії. Цього року вона святкує 70-річний ювілей правління.