Анастасія Приходько про власні комплекси: З дитинства мама казала, що в мене негарні вузькі очі

Анастасія Приходько розповіла про власні комплекси, які їй навіяли ще в дитинстві. / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько, яка вперше за три роки презентувала нову пісню, не приховує – її комплекси родом із дитинства. Зірка розповіла, що бореться з недоліками все життя.

Я все життя борюся із другим підборіддям. У мене генетично так склалося: важу 54 кілограмів, а відчуття, ніби 70. Це сумно дуже і треба щось із цим робити. Я дуже боюся всіх цих уколів, я ніколи нічого не колола, – розповіла Настя в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

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Також Приходько відзначила і власні очі. За словами артистки, з малечку їй мама навіть забороняла усміхатися.

З дитинства мені мама вселяла, що в мене негарні вузькі очі через мого діда японця, що мені категорично заборонено посміхатися. Воно в мені так прижилося вже, що я дуже рідко посміхаюся. Не тому що я зла людина, а тому що я розумію, якщо я посміхатимуся, їх не видно, – поділилася зірка.

Анастасія Приходько розкрила, що не робила уколи краси / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Тому, як зізнається Анастасія, найближчим часом вона планує звернутися до косметологів, аби зробити корекцію підборіддя і забути про свої комплекси.

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Коротко про артистку

Анастасія Приходько – заслужена артистка України. У 2007 році вона здобула перемогу у російському шоу "Фабрика звезд". А через два роки представляла Росію на Євробаченні-2009 і зайняла 11-те місце.

Після початку російської агресії у 2014 році відмовилася гастролювати у РФ.

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