Анастасія Приходько зачарувала рідкісними світлинами із чоловіком

Анастасія Приходько показала рідкісні світлини зі своїм чоловіком / Фото: instagram.com/prykhodko_official

У профілі Instagram Анастасія Приходько розмістила пост, в якому зізналася в коханні своєму абсолютно не публічному чоловікові.

Вона зазначила, що коханий завжди поруч з нею, що б та не задумала.

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Моя опора, мій янгол-охоронець! Завжди і у всьому моя підтримка. У всіх моїх ідеях фікс, коли я з палаючими очима біжу "поперед батька самі знаєте куди", я знаю, що коли я обернуся, ти завжди будеш бігти зі мною зі словами "Що на цей раз"? Але будеш поруч, – написала Приходько.

На світлинах пара стоїть обійнявшись. Настя одягнена в біле пальто з хутряною обробкою на рукавах і кишенях, а її чоловік – позаду неї в усьому чорному.

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Лице Олександра на знімках можна розглянути, незважаючи на те, що він взагалі не дивиться в кадр.

Люблю тебе, Саша! І ці рідкісні фото, зроблені нишком на телефон, де тебе майже не видно, все одно мені дуже подобаються, – додала Анастасія Приходько.

Анастасія та Олександр офіційно разом з 2013 року. У вересні 2020 року пара обвінчалася в церкві, а в 2015-му Приходько народила сина.

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На той момент у співачки вже була старша дочка Нанна від абхазького бізнесмена Нурі Кухілави. Навесні цього року Приходько стала мамою втрете – у неї народився син. Хлопчика назвали Лукою.

Про секрети виховання Анастасії Приходько дивіться в сюжеті:

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