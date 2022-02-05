Анастасія Волочкова виправдалася за стосунки з банщиком Сергієм: "звичайний курортний роман"

Анастасія Волочкова виправдалася за розрив із Сергієм Кузнєцовим / Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасія Волочкова нещодавно знову опинилася із розбитим серцем після того, як коханий став ініціатором їхнього розриву .

Балерина спочатку поскаржилася на те, що чоловік скористався її популярністю і просто пропіарився на її імені, а наступного посту вже виправдовувала Сергія.

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Проте, схоже, що Волочкова так і не визначилася з тим, як поводитися після розлучення та яку реакцію показати публіці.

Під час свого прямого ефіру Анастасія вирішила виправдатися перед шанувальниками та заявила, що одразу планувала недовгий роман із банщиком.

А що із Сергієм? Нічого. Це спочатку був звичайний курортний роман. Я з ним познайомилася спеціально, щоб з кимось провести Новий рік та здійснити романтичну подорож. Чоловік встиг скуштувати всі плоди піару, а я спочатку знала, що це просто черговий короткий роман. На цьому все, – заявила фанатам Волочкова.

Анастасія Волочкова знову спричинила скандал. / Фото: instagram.com/volochkova_art

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Нагадаємо, що Анастасія та Сергій розлучилися після нетривалих стосунків, які тривали трохи більше місяця.

Романи балерини завжди активно обговорювалися у ЗМІ. Раніше Анастасія Волочкова зустрічалася із заможними чоловіками: олігарх Сулейман Керімов, бізнесмен В'ячеслав Лейбман, нафтовик Бахтіяр Салімов. А в останні роки балерина крутить романи із чоловіками, яких сама містить.