Анастасія Волочкова забрала нареченого у нареченої на Давай одружимося і відвезла його на Мальдіви

Анастасія Волочкова знайшла бойфренда на шоу "Давай одружимося". / Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасія Волочкова, яка своїм виступом розгнівала Мережу, стала гостею одного випуску російського шоу "Давай одружимось", де чоловіки та жінки приходять шукати свою долю. Сама ж балерина прийшла на проєкт у ролі помічника одного з наречених Сергія – вона повинна була допомогати чоловіку презентувати себе.

Однак під час програми щось пішло не так і Волочкова сама вирішила влаштувати своє особисте життя замість головної героїні. Зірка почала прямо фліртувати зі своїм підопічним Сергієм.

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Скріншот YouTube

Тож внаслідок такої витівки балерини своє кохання знайшла не героїня, а...Анастасія Волочкова!

Ще з перших хвилин шоу знаменитість дала зрозуміти, що чоловік дуже подобається.

Ви знаєте, у мене тут стільки було всього: я і як експерт приходила, і як наречена. Мені чомусь здається, ви дуже класна людина, – зробила вона комплімент Сергію.

У відповідь чоловік заявив, що балерина "не помиляється". Зазначимо, що наречений був одним із трьох претендентів на серце головної героїні, але зрештою він звернув увагу на Волочкову.

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Згодом у Instagram Настя опублікувала фото з...Сергієм. Ймовірно, парочка провела разом новорічні свята і зараз вони полетіли на Мальдіви, де переглядають випуск "Давай одружимось!".

Анастасія Волочкова знову спричинила скандал. / Фото: instagram.com/volochkova_art

До речі, сам Сергій родом з Білоруссі, він працює банщиком у банному комплексі у Підмосков'ї. Цікаво, що на проєкті він виконував один номер на сцені (для головної героїні), де засвітив гарне спортивне тіло. Ймовірно, тому балерина не могла встояти перед таким чоловіком.

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Скриншот YouTube

Фоловери досить бурхливо відреагували на таку витівку зірки на проєкті і зазначили, що балерина знайшла собі чергового альфонса:

Черговий альфонс.

Як ви поводилися некрасиво на "Давай одружимося". Некультурна, нетактовна. Ганьба.

"Угнала тебя, угнала".

В одне місце стільки різних чоловіків. Персонал у шоці напевно.

Фото: скріншот instagram/volochkova_art

Нагадаємо, нещодавно скандальна балерина відверто висловила свою думку стосовно керівництва Великого театру, де вона працює, та посварилася з відомим коміком.