Анатолій Анатоліч втретє став батьком: фото з пологового будинку

Анатолій Анатоліч втретє став батьком / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich
Анатолій Анатоліч і його дружина Юла стали батьками втретє. Радісною новина телеведучий поділився в Instagram. У пари народився хлопчик. Про вагітність Юли (справжнє ім'я – Юлія Бойко) стало відомо в лютому цього року.
За словами ведучого, він вперше був присутній на партнерських пологах. Анатоліч поділився емоціями в соцмережі:
Це неймовірно складно, прекрасно, важко, фантастично і ще купа інших епітетів. Сьогодні, 20 липня, о 13:13 з вагою 4060 кг і зростом 55 см у нас з'явився син Ніл! Красивий, гарний, передбачаю – розумний і з хорошим почуттям гумору, – написав ведущий.
Анатолій і Юла незвично назвали сина – Ніл. Дружина ведучого пояснила вибір імені:
Ми вибирали коротке міжнародне ім'я, сильне, з прекрасним значенням і характеристиками. І важливо, щоб в ньому була буква "Л", як у кожного з нас. Ім'я означає "чемпіон". І коли ми побачили сина, переконалися, що по-іншому його назвати просто не можна! – поділилася Юла.
Анатолій Анатоліч з родиною / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich
Анатолій Анатоліч і Юла одружилися в 2011 році. У подружжя також є дві дочки: 10-річна Аліса і восьмирічна Лоліта. Раніше щасливі батьки зізнавалися, що планували третю дитину – як і дві попередні рази вони підійшли до цього питання з усією відповідальністю.
Юла дізналася про своє цікаве положення через кілька днів після поїздки в Єгипет. Щасливу звістку вона повідомила Анатолію Анатолічу онлайн, коли той вів ефір "Ранку з Україною".
Раніше ми повідомляли, що Анатолій Анатоліч подарував вагітній дружині великий білий "Гелендваген".
Як діти зірок реагують на новину про поповнення в родині – дивіться в сюжеті:
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