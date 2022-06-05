Андрій Бєдняков звернувся до росіян після ракетного удару по Києву: Як ви за**али

Андрій Бєдняков висловився після ракетного удару по Києву / Фото: instagram.com/biedniakov

Зірка "Орла та решки", який тепер веде свої соціальні мережі українською мовою, після сьогоднішнього обстрілу Києва російськими окупантами знову заговорив російською мовою. Телеведучий зробив це, щоб його зрозуміли росіяни, які читали його профіль.

У своїх Instastories Андрій Бєдняков опублікував фото після ранкового ракетного удару по українській столиці і побажав усім прихильникам Кремля та Путіна на власній шкурі відчути те, що сьогодні відчувають мільйони мешканців України.

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Я так хочу, щоб ви теж чули сирени. Я хочу, щоб ви знали, що таке спускатися в підвали. Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али, – емоційно висловився телеведучий.

Скріншот – instagram.com/biedniakov

Також Бєдняков попросив усіх "коментаторів" з Росії не писати йому з виправданнями і не казати, що він бажає смерті всім росіянам.

По-перше, я смерті нікому ніколи не бажав. Це не моя історія. Я просто хочу, щоб "любителі" Z і V зазнали таких самих почуттів, як і жителі нашої країни, – додав ведучий і знову перейшов на українську мову.

Раніше Андрій Бєдняков поділився історією про фаната "російського світу", який тепер ненавидить Росію.