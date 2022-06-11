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Андрій Бєдняков попередив рашистів, які понівечили його рідний Маріуполь

Марія Коробова
11 червня, 17:09
Зірка "Орла та решки" Андрій Бєдняков емоційно відреагував на те, як рашисти понівечили стелу на в'їзді до його рідного Маріуполя.

Андрій Бєдняков прокоментував, як рашисти перефарбували стелу у Маріуполі. / Фото: instagram.com/biedniakov

Російські окупанти дісталися стели "Маріуполь" – горе-дизайнери перефарбували її у потворний триколор, а також зняли герб та дату заснування міста.

Не зміг не відреагувати на такі пропагандистські вчинки рашистів телеведучий Андрій Бєдняков , який народився та виріс у приморському місті на Донеччині. Зірка "Орла і решки" звернувся до окупантів на своїй сторінці Instagram.

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Скільки фарби ви б не використовували, ви НІКОЛИ не зможете знищити синьо-жовті кольори! Маріуполь – це Україна, "граматеї". P.S. Вони навіть зняли рік заснування. Щоб ми не пам'ятали нашу історію. Адже історія "має бути" лише Їх. Вчителі х**нови, – висловився у бік окупантів Бєдняков.

У коментарях під постом телеведучого українці обурилися "креативом" рашистких загарбників та дали зрозуміти, що Маріуполь був і залишається українським містом.

  • "У колір своєї ганчірки пофарбували!"
  • "Пару днів і перефарбуємо!"
  • "С**ку собі розмалюйте, вбивці, мародери та злодії!"
  • "П***раси рашистські"
Скріншот – instagram.com/biedniakov

Нагадаємо, що це вже не перше звернення телеведучого до загарбників. Раніше Андрій Бєдняков звернувся до росіян після ракетного удару по Києву.