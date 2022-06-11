Андрій Бєдняков попередив рашистів, які понівечили його рідний Маріуполь

Андрій Бєдняков прокоментував, як рашисти перефарбували стелу у Маріуполі. / Фото: instagram.com/biedniakov
Російські окупанти дісталися стели "Маріуполь" – горе-дизайнери перефарбували її у потворний триколор, а також зняли герб та дату заснування міста.
Не зміг не відреагувати на такі пропагандистські вчинки рашистів телеведучий Андрій Бєдняков , який народився та виріс у приморському місті на Донеччині. Зірка "Орла і решки" звернувся до окупантів на своїй сторінці Instagram.
Скільки фарби ви б не використовували, ви НІКОЛИ не зможете знищити синьо-жовті кольори! Маріуполь – це Україна, "граматеї". P.S. Вони навіть зняли рік заснування. Щоб ми не пам'ятали нашу історію. Адже історія "має бути" лише Їх. Вчителі х**нови, – висловився у бік окупантів Бєдняков.
У коментарях під постом телеведучого українці обурилися "креативом" рашистких загарбників та дали зрозуміти, що Маріуполь був і залишається українським містом.
- "У колір своєї ганчірки пофарбували!"
- "Пару днів і перефарбуємо!"
- "С**ку собі розмалюйте, вбивці, мародери та злодії!"
- "П***раси рашистські"
Нагадаємо, що це вже не перше звернення телеведучого до загарбників. Раніше Андрій Бєдняков звернувся до росіян після ракетного удару по Києву.