Андрій Данилко втратив маму і приховував це від публіки

У Андрія Данилка померла мама / Фото: Скриншот из видео

Про смерть матері Андрія Данилка не було відомо ні пресі, ні його прихильникам. Ймовірно, артист не хотів афішувати траур, повідомляється в програмі "Вікриття.Післямова".

Нагадаємо, що раніше Андрій Данилко зізнався, на що зважився заради дітей.

За словами сусідів Світлани Іванівни Волкової, так звали маму Андрія Данилка, вона пішла з життя на 83-му році. Це сталося рік тому.

Я знала про це. Мені Андрій написав: "Померла мама", – поділилася бек-вокалістка Андрія Данилка Олена Романовська.

Друг Данилка – співак EL Кравчук – також розповів, що Андрій був на похоронах матері в її рідному селі, де вона жила.

Андрій був на похоронах. Була служба в церкві, він все зробив, як люблячий син. Вони з мамою були друзями, – сказав EL Кравчук.

Що відомо про маму Андрія Данилка

Мама Андрія Данилка була двічі в шлюбі. Андрій – її третя дитина.

Андрій Данилко з мамою/Скріншот з YouTube

Жінка все життя прожила в селі під Полтавою. Із зірковим сином була в добрих стосунках, сам Данилко розповідав, що часто телефонує матері.

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