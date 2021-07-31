Андрій Федінчик після бійки записав відео для фанатів: Була і раніше така ситуація

Нещодавно Мережею поширилося відео, в якому український актор Андрій Федінчик нецензурно висловлюється прямо посеред вулиці Києва і навіть намагався влаштувати бійку

Андрій Федінчік після бійки пояснив свій стан / Фото: instagram.com/andreyfedinchik

За бійку, яку спровокував Андрій Федінчик, одразу вибачилася його дружина, акторка Наталка Денисенко. Незабаром попросив вибачення і сам актор, пояснивши те, що сталося нервовим зривом. Тепер Федінчик зізнався, що йому складно контролювати свої емоції, зокрема, гнів. А подібна ситуація вже відбувалася раніше.

Про це актор розповів у своєму Instagram-акаунті.

Це не вперше. Просто тоді обійшлося без бійок і без будь-яких пошкоджень, але стан був такий же. Я не звернув на це увагу, тому що ти живеш, як нормальна людина, спілкуєшся, сім'я, дім, робота, а потім бац – взрив. Прийшов час сказати собі, що я сам не справляюся, – сказав Федінчік.

Андрій Федінчик вже звернувся до спеціаліста і буде займатися питанням серйозно. Актор також зазначив, що його стан не виправдовує його, але пояснив, що відчуває.

Я не вмію контролювати свій гнів. Ви зрозумійте, коли людина кричить, що вона ненавидить весь світ, а ніхто йому нічого поганого не зробив. А мені ніхто нічого поганого не зробив, значить щось категорично не влаштовує мене в самому собі, – зізнався актор.

Федінчик ще раз попросив вибачення у всіх, хто став свідком цієї ситуації по відео чи наживо тієї ночі. Актор додав, що намагатиметься транслювати добро своїми вчинками та діями.

Бійка Андрія Федінчика в Києві

Як стверджують очевидці, Андрій Федінчик необережно їхав дорогою на електросамокаті. Водії авто почали сигналити йому. Тоді Андрій під'їхав до одного з них і спробував витягти через вікно, за що отримав порцію сльозогінного газу з балончика.

Актор на підвищених тонах, не стримуючи емоцій і матів, лаявся з іншими учасниками події.

Дивіться в ролику історію кохання Наталки Денисенко та Андрія Федінчика:

Раніше після бійки Федінчика його дружина Денисенко заявила, що минуле потрібно залишати в минулому.