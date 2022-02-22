Андрій Губін розповів, як через Пугачову вирішив не віддавати борг російському продюсеру

Андрій Губін розповів про борги Максимові Фадєєву / Фото: скріншот

Як зізнався Андрій Губін у розмові з журналістами видання "Аргументи і факти", він уже багато років винен грошей російському продюсеру Максиму Фадєєву. Свого часу продюсер попросив Губіна написати чотири пісні для учасників "Фабрики зірок".

Артист виконав лише половину роботи. За словами музиканта, для Фадєєва на той час ці гроші були не такі великі. На групі "Серебро" продюсер за годину заробляв 15 тисяч євро.

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У шоу-бізнесі 15 тисяч євро – це не обов'язок. Бо заробітки інші. Пугачова мені тоді сказала, що Фадєєв не зацікавлений у просуванні мене як композитора

/ Фото: YouTube

Нагадаємо, Андрій Губін уже багато років не виступає через проблеми зі здоров'ям. Співак рідко дає інтерв'ю і чуток про його життя досить ходить. Проте артист до цього ставиться спокійно.

Як зізнався Губін, зараз він живе за рахунок авторських зі своїх пісень. Андрій Губін не виключає, що може повернутися на сцену. Тим більше зараз він почав писати нові пісні.

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