Андрій Макаревич підтвердив, що стане батьком вчетверте

Андрій Макаревич та його дружина Ейнат Кляйн чекають на дитину / Фото: Instagram

Пара не поспішала відповідати на запитання про особисте життя. Тільки зараз Андрій Макаревич підтвердив, що вони з дружиною чекають на поповнення в сім'ї.

Дякую вам велике, але я раніше часу такі речі не обговорюю. Дякуємо за привітання, – сказав лідер "Машини часу" у бесіді з kp.ru

Для Андрія Макаревича це буде четверта дитина, а для його дружини – перша. За інформацією інсайдерів, пара чекає хлопчика. Подружжя хоче назвати сина Вадимом, на честь батька Андрія Макаревича.

Реклама

Зазначається, що старший син лідера групи "Машина часу" вже привітав батька із швидким поповненням у сім'ї.

Що відомо про Андрія Макаревича та Ейнат Кляйн

Жінка – киянка. Вона є журналісткою, фотографом та екскурсоводом. Вперше вона зустрілася з артистом у 2019 році під час поїздки Ефіопією.

Макаревич та Кляйн одружені з 2019 року. / Фото: _einatklein_

Реклама

Взимку того ж року Макаревич та Кляйн одружилися. Вони влаштували єврейське весілля в Ізраїлі. Сама Ейнат зізнавалася, що має прекрасні стосунки з дітьми музиканта, а також його сестрою.

Раніше ми розповідали, як зараз виглядає старший син Андрія Макаревича .