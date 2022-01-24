Андрій Малахов лікується в Німеччині від раку – інсайдер

Андрій Малахов лікується від серйозного захворювання / Фото: instagram.com/malakhov007

Нещодавно ми запитували, що відбувається з Андрієм Малаховим і куди поділося його волосся. Телеведучий завжди мав ідеальний вигляд, але останнім часом багато хто помітив, що в ефірах він з'являється у перуці, а ще значно набрав ваги.

Це, а ще фотографії, на яких Малахова важко впізнати, і стало причиною поширення чуток про важке захворювання, яке вразило улюбленця мільйонів.

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Андрій Малахов налякав шанувальників зовнішнім виглядом / Фото: instagram.com/malakhov007

Поки Андрій відмовчується і не коментує чутки, блогер Anton S повідомив, що у ведучого онкологія. Нібито цю інформацію він отримав від перевіреного джерела – працівника телебачення.

Усі кажуть, що хворий на онко, – стверджує інсайдер.

Повідомляють, що Малахов нібито їздить на лікування до Німеччини у перервах між зйомками. Через терапію у нього поменшало волосся, що ведучий приховує за допомогою перуки.

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Нещодавно в Instagram-профілі він показав уривок з програми "Большая стирка", знятої на початку 2000-х. На кадрах Андрій Малахов значно молодший, у нього темне волосся та борода.

Андрій Малахов показав, яким був на початку 2000-х / Скріншот із відео

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Нещодавно відомий російський продюсер пригрозив розкрити таємниці особистого життя Андрія Малахова.