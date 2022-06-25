Андрію Беднякову написала сусідка з Маріуполя: пронизливе листування

Андрій Бідняков показав, що рашисти зробили з його школою у Маріуполі / Фото: instagram.com/biedniakov

Телеведучий Андрій Бедянков, який нещодавно згадав, як почалася війна у 2015 році, знову поділився болючими новинами

Юність Бєднякова пройшла у стінах маріупольської школи №47. Буквально кілька років тому у навчальному закладі зробили новий сучасний ремонт, а сьогодні все, що залишилося від будівлі – побитий осколками фасад без дверей та вікон.

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Маріупольська школа № 47/ Фото: Колаж "Сьогодні"

Як розповіла зірка "Орла та решки" у своєму Instagram рашисти знищили місце, де пройшло його дитинство. На превеликий жаль, рідного дому телеведучого у Маріуполі також більше немає.

Скріншот – instagram.com/biedniakov

Моя школа... А за школою будинок, де я виріс. Там була наша квартира. Чому "була"? Все просто. Влучення. Згоріла багатоповерхівка. Нас "освободілі" від квартири, – розповів Бєдняков.

Також телеведучий поділився пронизливим повідомленням від своєї сусідки, яка розповіла йому про те, що будинок на Героїчній, 29 знищено російськими окупантами. Крім того, як розповіла маріупольчанка, рашисти не лише розбомбили багатоповерхівку, а й винесли з неї все найцінніше, аж до документів мешканців.

Скріншот – instagram.com/biedniakov

Нагадаємо, цієї весни у родині Андрія Бєднякова сталася трагедія – померла його мама, яка хворіла і останні дні життя була в комі. Через російських нелюдів, які заблокували його рідний Маріуполь, телеведучий так і не зміг попрощатися з нею.