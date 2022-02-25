"Я молюся за людей в Україні": Анджеліна Джолі виступила із заявою проти війни та вторгнення Росії

Анджеліна Джолі опублікувала у своєму Instagram пост, у якому підтримала народ України у боротьбі за свободу. Голлівудська акторка написала:

Як і багато хто з вас, я молюся за людей в Україні. Я та мої колеги з Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців зосереджені на тому, щоб зробити все можливе для забезпечення захисту та основних прав людини переміщених осіб та біженців у регіоні. Ми вже бачили повідомлення про жертв та людей, які почали залишати свої будинки у пошуках безпечних місць. Ще зарано говорити, що може статися, але значення цього моменту – для народу України та для міжнародного правопорядку – неможливо переоцінити.