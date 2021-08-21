Анджеліна Джолі створила аккаунт в Instagram, щоб підтримати афганців

Анджеліна Джолі створила аккаунт в Instagram / Фото: instagram.com/angelinajolie

Для когось Instagram – майданчик із гарними світлинами, а для Джолі – це спосіб привернути аудиторію до проблем інших людей. У своєму першому пості голлівудська зірка розповіла про лист, який їй надіслала дівчинка-підліток з Афганістану.

Прямо зараз народ Афганістану втрачає здатність спілкуватися в соціальних мережах і вільно висловлювати свої думки. Тому я прийшла в Instagram, щоб поділитися їхніми історіями і голосами тих, хто у всьому світі бореться за свої основні права людини, – написала Анджеліна Джолі.

У листі дівчинка написала, що в Афганістані бояться бойовиків, що раніше жителі республіки мали права, однак тепер "мрії в минулому".

Вона також висловила свій страх за жінок Афганістану:

Можливо, ми повернемося на 20 років назад і у нас знову не буде прав. Життя темне, ми всі втратили нашу свободу і тепер ми знову у в'язниці.

Анджеліна Джолі розповіла, що зустрічалася із афганськими біженцями за два тижні до терористичних актів в США 11 вересня 2001 року.

Акторка написала в соцмережі, що їй гірко спостерігати, як жителі Афганістану залишають свої будинки через страх за своє життя і майбутнє в своїй країні.

Раніше охоронець Джолі і Пітта дав сенсаційне інтерв'ю. Детальніше – у відеосюжеті:

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