Ані Лорак без спідньої білизни продемонструвала довгі ноги

Ані Лорак, яка вирішила додати ще один концерт до свого українського туру , поки що тільки готується до концертів. У цей час виконавиця встигає демонструвати шанувальникам свої принади.

Цього разу поп-співачка показала себе у спокусливій червоній сукні, витончено оголивши одну ніжку для фото. Фанати звернули увагу, що під сукнею на Лорак зовсім не видно нижньої білизни.

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Фото – instagram.com/anilorak

Звичайно, такий пікантний образ зацікавив шанувальників. Фанати виконавиці стали нахвалювати її образ у коментарях, вони також зазначили, що Лорак дуже личить цей відтінок червоного.

"Яка шикарна статуеточка"

"Кароліна Мирославівно, це пожежа!"

"Червоний колір вам дуже личить ... богиня"

"Вау! Червоний колір точно ваш!"

Скріншот -instagram.com/anilorak

Справді, у такому вбранні Кароліна має дуже ефектний вигляд. І варто зазначити, що на цьому знімку Лорак схожа на одну відому американку Кім Кардаш'ян.

Американська діва теж любить вдало показати всі свої форми і часто вибирає сукні, які підкреслюють фігуру та відкривають одну ніжку.

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Нагадаємо, що не всі українські знаменитості розкритикували Лорак за повернення до України. Наприклад, співачка Слава Камінська вирішила підтримати колегу по сцені .