Ані Лорак матеріально утримує батьків: "Виявилися нікому не потрібні"

Ані Лорак розповіла про тяжке дитинство. / Фото: Instagram, instagram.com/anilorak

Ані Лорак, яка дуже розпестила 10-річну доньку Софію, розповіла, що її сім'ї доводилося довгий час жити у злиднях. Батьки артистки розлучилися ще до її народження. Тож мамі доводилось цілодобово працювати, аби прогодувати трьох дітей.

Як згадує Ані Лорак, їхній будинок у Чернівцях був без опалення, газу та води. Діти росли в суворих умовах і часто недоїдали.

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Ані Лорак разом з батьками. / Фото: Instagram

Жили ми в напіврозваленому будинку на околиці Чернівців. Харчувалися переважно картоплею. Цукерки бачили лише у свята. До сьомого класу я, як старший брат Ігор, навчалася в інтернаті. Звичаї там панували жорсткі: бійки, крадіжки, знущання були звичайною справою. Ходили ми в обносках, що дісталися від колишніх вихованців, – поділилась артистка в інтерв'ю 7Days.

Через роки зірка зізнається, що зовсім не ображається на батьків та з розумінням ставиться до них. Вона розуміє, що її рідні намагалися зробити все, аби виховати дітей.

Нині ж Ані Лорак може забезпечити і батьків, і свою власну сім'ю. За словами співачки, вона висилає додому гроші та вже зробила ремонт у квартирі, де мешкає її мама.

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Ані Лорак з донькою та мамою / Фото: instagram.com/anilorak

Прикро, що шановні люди з такими професіями, припустимо, як у моїх батьків — тато журналіст, а мама — диктор на радіо, пропрацювавши по 25 років, сьогодні начебто нікому не потрібні. У такій ситуації опинилися багато хто. Дякувати Богу, я можу допомагати батькам. Боюся однієї думки про те, як склалося б їхнє життя, якби у них не було мене, – зазначає артистка.

Коротко про ранні роки Ані Лорак

Артистка виросла у Чернівцях. Її батько – Мирослав Куєк — журналіст кіцманської газети, а мама Жанна Линькова працювала дикторкою Чернівецького обласного радіо і телебачення. Батьки Кароліни розлучились ще до її народження.

Також у співачки було ще троє братів. Її старший брат Сергій Линьков загинув в Афганістані 1987 року.

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Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, анонсувала три концерти в Україні. Втім, далеко не всім подабається така ідея співачки. Зокрема, Ігор Кондратюк обурений такою звісткою.