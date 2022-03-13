Ані Лорак нічого поганого про Росію не сказала і тепер може отримати "Золотий грамофон" у Кремлі

Ані Лорак похвалилася російською нагородою / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак поки що скасувала всі концерти в Росії, але це не означає, що співачка збирається відмовлятися від своєї кар'єри в країні-агресорі.

Організатори премії "Золотий грамофон" стали цікавитися у шанувальників, чи Ані Лорак може претендувати на музичну премію. До списку українок, які можуть отримати нагороду в Кремлі, потрапила і співачка Йолка. Наголошено, що обидві "скромно висловилися про російську "спецоперацію".

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Скриншот: VK

Варто зазначити, що Ані Лорак жодних коментарів не дає. Наразі співачка перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Ані Лорак вирішила зникнути із соцмереж. Як зазначили шанувальники, артистка видалила або заморозил сторінку в Instagram.

Скріншот: Instagram

Додамо, не лише Ані Лорак не хоче говорити про війну. Одеситка Регіна Тодоренко тепер переживає, що в Росії заборонили Instagram. А раніше телеведуча публікувала розбір гардеробу і радила не читати жодних новин.

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