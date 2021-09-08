Ані Лорак зняла мініфільм про свої перші концерти в Україні за сім років (відео)

Ані Лорак презентувала мініфільм про перші концерти в Україні за сім років / Фото: instagram.com/anilorak

Співачка не втомлюється дякувати шанувальникам за підтримку і за такий теплий прийом. Вона вирішила зробити ще один сюрприз для фанів. Ані Лорак опублікувала мініфільм про концерти в Одесі, які відбулися в клубі Itaka .

Відео з'явилося на YouTube-каналі співачки. До речі, артистка не часто публікує такі ролики з концертів.

Ані Лорак зібрала повний зал в Одесі / Фото: instagram.com/anilorak

Шанувальники співачки в мініфільмі зізналися, що їхали з різних міст України на концерт в Одесі.

Ані Лорак під час першого концерту в Україні за довгий час виконала свої найпопулярніші хіти, в тому числі і на українському. Зал співав разом зі співачкою.

Це історичний момент. Ми тут зібрали аншлаг і виступили через сім років. Давайте подаруємо людям щастя, любові і здійснимо нашу мрію. Тому що ми народжені для сцени, – сказала співачка перед концертом в гримерці.

Нагадаємо, раніше Ані Лорак анонсувала нову пісню українською мовою . Співачка вперше за сім років має намір презентувати пісню рідною мовою.

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