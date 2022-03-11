Ані Лорак поїхала з Росії. Фани дізналися, де тепер співачка

Ані Лорак намагається не коментувати війну в Україні / Фото: instagram.com/anilorak

У своїй публікації про війну в Україні співачка не стала згадувати Путіна та Росію. Трохи згодом стало відомо, що Ані Лорак скасувала всі заплановані концерти до жовтня. Нині артистка нічого постить в Instagram.

Як вдалося з'ясувати одному з фан-акаунтів, Ані Лорак за прикладом інших артистів поїхала з Росії. За припущенням шанувальників, співачка перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах.

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Скриншот: Instagram

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Наташа Корольова втекла з Росії до США і тепер у мами в Маямі.

Також у Мережі активно обговорювали, що Алла Пугачова та Максим Галкін виїхали з Росії. Нині зіркова пара разом із дітьми в Ізраїлі. Сама Примадонна заперечує, що поїхала з Росії назовсім.

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