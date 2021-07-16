Ані Лорак вперше за сім років дасть два концерти в Україні: ми дізналися, чи так це

Артистка приїде на батьківщину і вперше з 2014 року дасть два сольних концерти. Співачка виступить у відомому клубі Одеси через місяць

Ані Лорак вперше з 2014 року виступить в Україні з концертом / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак приїде в Україну з двома концертами. Раніше співачка вже приїжджала до Києва, але не розкривала мету свого візиту. А вже сьогодні стало відомо, що українська артистка дасть два концерти в Одесі.

Цю інформацію нам підтвердив офіційний представник Ані Лорак, зазначивши, що анонси концертів з'являться в соцмережах і на сайті співачки трохи пізніше. На питання про те, чи не боїться Ані Лорак засудження з боку громадськості, менеджер артистки відповідати відмовився.

Концерти Лорак пройдуть 16 і 17 серпня в клубі Itaka в Одесі.

Ані Лорак виступить в Одесі / Фото: instagram.com/anilorak

Зазначимо, що ось уже кілька років Ані Лорак живе і працює в Росії. Артистка знаходиться в дружніх стосунках з ТОП-зірками російського шоу-бізнесу – наприклад, з Філіпом Кіркоровим. Незважаючи на засудження з боку українців, Ані продовжує виступати в Росії, але нерідко приїжджає в Україну.

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Варто зазначити, що цього року співачка вже не перший раз приїжджає в Україну. Навесні Ані Лорак вперше за довгий час побувала на українській радіостанцій де презентувала свою пісню "Наполовину".

До слова, співачка вважає за краще працювати з українськими режисерами. Не так давно Ані Лорак виступила на фестивалі "Жара" в Москві. Номери для музичного фестивалю їй ставив український режисер Герман Нєнов. А кліп на пісню "Роздягнена" знімала українська режисерка Катя Царик.

У кліпах артистка вибирає яскраві образи, а ось в житті Ані Лорак вважає за краще максимально натуральний макіяж. Тренд на природну красу зараз в моді. Багато українок доводять це на власному прикладі.

Український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і про те, як він ставиться до її виступів в Росії: