Анна Клінська із серіалу "Ти мене ніколи не забудеш": Впасти завжди легко, куди складніше піднятися

Актриса Анна Клінська дала интервью / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Актриса Анна Клінська зіграла у картині "Ти мене ніколи не забудеш" головну роль, розповіла про персонажа, поділилася крутим правилом свого тренера та зізналася, у чому секрет щасливих стосунків у її сім'ї.

Анно, у серіалі "Ти мене ніколи не забудеш" ви граєте героїню, яку назвали на честь Жанни Д'Арк. Чи є у вас у чомусь схожість із нею?

Так, під час зйомок я іноді впізнавала у героїні себе. Я теж часто поводжуся скромно, але в мене були періоди в житті, коли доводилося говорити комусь "ні". Моя Жанна – дівчина з сильним характером, незважаючи на те, що зовні вона виглядає ніжною та тендітною.

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Анна Клінська / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Що допомогло вам загартувати характер?

У дитинстві багато часу приділяла спорту, хоча мені хотілося займатися вокалом чи навчитися грати на музичному інструменті. Але поблизу нашого будинку не було музичної школи, і батьки чомусь вважали, що фізична активність – це те, що мені потрібно. Я обрала футбол і волейбол, а також карате та скелелазіння. Пам'ятаю, як місяць мешкала в горах.

Що особливо запам'яталося з тих тренувань?

Коли я займалася скелелазінням, у нас був приголомшливий тренер, ми часто ходили в похід, багато розмовляли, він захоплювався йогою і завжди повторював: "Кожна наступна сходинка – вона набагато вища, тому на неї важче піднятися. Якщо відчуваєте, що вам стало важко, то ви переходите на новий рівень. Впасти завжди легко, куди складніше піднятися, але потрібно прагнути йти вгору".

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Анна Клінська в серіале "Ти мене ніколи не забудеш" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Ви одного разу запитали своїх підписників: "А ти б дружив із самим собою? Якщо ні, чому? А ви дружите із собою?

Я намагаюся дружити з собою. Зараз захоплююся йогою, намагаюся правильно харчуватися і звертати увагу, що я відчуваю: "У мене багато сил? Чи добре мені зараз, коли я роблю те й те?" Наприклад, я не їм м'ясо і не п'ю молоко вже багато років. Мені не хочеться, я розумію, що без цього у мене більше сил та енергії.

Що б ви сказали тим, хто критикує себе?

Я порадила б слухати себе і більше нікого іншого. Бо тільки ти знаєш, що тобі добре. Зрозуміло, що не треба переступати кордони інших людей та ображати їх. Але тільки сама людина може зрозуміти, що він відчуває, коли працює в певному місці, віддає перевагу певним продуктам або як почувається, коли не займається спортом.

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Актриса дала інтерв'ю / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Коли актори на знімальному майданчику грають пару, глядачі часто "одружують" їх у реальному житті. Вам важко грати любовні сцени?

Ні, не складно. А якщо ще й приємний партнер, з ним все легше. (Сміється.) Я в сценах із поцілунками більше переживаю за молоду людину, ніж за себе. Мені за себе спокійно. На першому курсі інституту ми грали у пляшечку на сцені. Тобто нас вчили цілуватися, тому я якось простіше належу до таких сцен.

Актори Кирило Дицевич та Анна Клінська / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Що зі стосунків батьків хочеться запозичити у доросле життя?

Вони мають дуже цікаву історію. Вони разом із п'ятого класу. Я народилася, коли мамі було 17 років. І я пам'ятаю, як у 6-му класі я плакала і говорила: "Мамо, я ніколи не зустріну своє кохання. Ти у цьому віці вже була з татом". (Усміхнулася.)

Батьки багато чому мене вчать. Вони завжди кажуть, що стосунки – це робота. Відмовитися і покинути можна завжди, а треба спробувати зрозуміти людину та долати якісь ситуації разом. Не можна розкидатися людьми. І це для мене показник, що вони стільки років разом.

Коли мама з татом досі воркують і хихикають над чимось, я дивлюся і дивуюся: "Як вони не набридли один одному за стільки років?" Сьогодні багато родин та шлюбів розвалюються, а тут такий приклад. Тому в мене чисте та щире відчуття, що сім'я – це один раз і на все життя. Мені дуже хочеться у це вірити.

Кирило Дицевич та Анна Кліньска зіграли пару / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Записала Вероніка Кирилюк

Також нагадаємо, раніше ми зібрали всю інформацію про зірку серіалу "Вигадана Анна".