Анна Трінчер спровокувала скандал в тролейбусі й обурила пасажирів: Досить пищати! (Відео)

Анна Трінчер заспівала на весь тролейбус і спровокувала скандал / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Після скандалу з Jerry Heil Анна Трінчер потрапила в новий. 20-річна артистка вирішила раптом заспівати в тролейбусі, але зробила це так голосно, що заважала пасажирам і контролеру розібратися з валідатором.

У ролику, який Анна Трічнер опублікувала у своєму Instagram-акаунті, вона закрила очі маскою у формі єдинорога і почала співати на весь тролейбус. Поки її бойфренд-блогер Олександр Волошин сміявся, поруч стояли обурені пасажири та просили припинити спів. Після цього хтось запропонував викликати поліцію.

Досить пищати, – сказала одна з пасажирок.

Як виявилося, таким своєрідним способом співачка анонсувала вихід нового треку.

Мій найстрашніший сон. Купа людей, злий контролер, поліція, штраф і прем'єра пісні в маршрутці! – написала Анна Трінчер.

Шанувальники Анни Трінчер не поділили обурення пасажирів і контролера.

"Ахахахахахахах це сильно, викликайте поліцію. Аню зупиняють, а Аня на своєму далі співає"

Які злі люди... Це ж круто послухати в маршрутці класні пісні, ще й наживо "

"Господи, як же красиво. А бабулям незадоволеним – фу! Ну так... гроші найголовніше, а повага де до дівчини?"

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