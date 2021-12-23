Анна Трінчер засунула в ліфчик імплантати третього розміру: Операція призначена

Анна Трінчер обрала дату операції зі збільшення грудей. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Восени Анна Трінчер була на консультації у пластичного хірурга та зізнавалась фоловерам, що думає про маммопластику вже кілька років, однак ніяк не може наважитись це зробити. Схоже, дівчина переборола свій страх та вирішила вдатись до трансформації зовнішності.

У Instagram зірка поділилась звісткою - їй вже призначили дату операції. Однак коли саме вона відбудеться – дівчина не розповіла. Аня зізнається, їй страшно, однак вона вже на поготові.

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Дата операції призначена. Трясусь...боюсь. Але дуже мрію прокинутися, почати говорити усіляку маячну після наркозу і побачити це своїми очима. Настав час позбуватися своїх страхів та здійснювати мрії, – поділилася Трінчер.

Артистка показала себе, як виглядає з другим з половиною, третім та третім з половиною розміром. Також вона попросила шанувальників допомогти їй вибрати розмір імплантатів.

Третій розмір імплантатів. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Другий розмір імплантатів. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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Четвертий розмір імплантатів. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Фоловери одразу ж почали радити Ані, який розмір їй більше пасує. Більшість вважають, що найкраще артистці варто зробити другий розмір:

Швидко летить час.

2,5 шикарно.

2.5 виглядає дуже пропорційно до вашого тіла. Буде супер.

Фото: instagram/annatrincher_official

До речі, нещодавно стало відомо, що і наречений Анни Трінчер Олександр Волошин також вирішив дещо змінити у зовнішності – блогер збільшив губи. Дізнайтесь, як відреагувала на це його кохана.