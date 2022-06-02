Антін Мухарський пішов із тероборони: військовими справами мають займатися військові

Антін Мухарський пояснив, чому пішов із ТрО

Антін Мухарський, який раніше засудив свою колишню дружину-путіністку Сніжану Єгорову, як і багато його колег з українського шоу-бізнесу, у перші тижні війни вступи до лав територіальної оборони. Проте, після нетривалої служби все ж таки склав зброю.

"Мій особистий досвід показав, що військовими справами мають займатися військові", – заявив шоумен в інтерв'ю "Зірковому шляху".

За словами шоумена, його недосвідченість у військовій справі могла коштувати комусь життя. Мухарський розповів, що одного дня на службі він разом із побратимами потрапив у неприємну ситуацію.

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Так, на посаді шоумен прийняв машину, яка рухалася трасою, за ворожу ДРГ і відкрив вогонь. Пізніше виявилося, за словами актора, що автомобіль належав СБУ та їхав на спецзавдання. Після "промаху" шоумена тиснув серйозні розмови з начальством і він залишив посаду.

ЗСУ запитали, хто я за військовою професією, я відповів, що музикант військових оркестрів. Ну і сказали: "П***йте заробляти гроші для армії", – сміючись, розповів Мухарський.

Зараз Мухарський вирушив із концертами у США – так, на його думку, він може принести значно більше користі, ніж зі зброєю в руках. На виступах артист збирає кошти на потреби української армії.

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Раніше донька Сніжани Єгорової різко висловилася на адресу Антіна Мухарського.